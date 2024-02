Zagueira do Bahia é convocada pela seleção do Panamá | A TARDE

A zagueira Wendy, recém-contratada pelo Bahia para a temporada 2024, foi convocada pela seleção do Panamá. Ela defenderá seu país na disputa da Copa Ouro, que será disputada entre de 20 de fevereiro a 10 de março. A jogadora viaja neste domingo, 18, para se apresentar.

Wendy tem 21 anos e será convocada pela 13ª vez pela seleção panamenha, que está no Grupo B, com Brasil, Colômbia e do vencedor do jogo preliminar entre Haiti x Porto Rico.

Wendy era jogadora do América de Cali-COL, onde estava nas duas últimas temporadas, tendo sua primeira experiência no futebol brasileiro. Ela disputou a Copa do Mundo feminina de 2023 e entrou em campo em três partidas.

Enquanto isso, o time principal do Bahia segue se preparando para a disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino.