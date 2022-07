Zagueiro do Flamengo acerta com o Bahia; anúncio está próximo

O Bahia deve anunciar nas próximas horas a contratação do zagueiro Gabriel Noga, de 20 anos, para reforçar o time para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador começou a carreira na base do Flamengo e estava atuando na equipe do Atlético-GO, porém, não teve sequência na equipe principal e acumulou poucas atuações

Noga pertence ao Flamengo e possui contrato com o time do Rio de Janeiro até o final de 2024. Ele chega ao Esquadrão com o valor estipulado em 1,5 milhão de Euros (valor superior a R$ 8 milhões).

No atual elenco, o técnico Enderson Moreira tem as opções de Luiz Otávio, Ignácio, Gabriel Xavier, Didi e Zé Vitor para jogar no setor defensivo.