Zagueiro Enck assina contrato com o Zakho do Iraque

Formado nas categorias de base do Bahia, Enck, o zagueiro de 23 anos, está pronto para um novo capítulo em sua carreira. Depois de uma passagem pelo Erzeni, da Albânia, nas últimas duas temporadas, o jovem jogador agora se junta ao Zakho, equipe da Liga Iraquiana. O atleta, natural da Bahia, compartilhou suas expectativas em relação a esse novo desafio que se inicia.

“Estou muito feliz com mais esse desafio na minha carreira, em um grande clube do Iraque. Estou super motivado e preparado para essa temporada, espero poder contribuir com os objetivos do clube e dar muita alegria aos torcedores, que já me receberam tão bem. Recebi muitas mensagens positivas e isso é gratificante. Buscaremos dar nosso 100% em cada jogo, em cada minuto em campo. Honrarei essa camisa e a confiança depositada em mim. Nunca faltará empenho", falou o zagueiro.

Enquanto estava na base do Bahia, ele ganhou o Baiano duas vezes e conquistou a Copa 2 de Julho. Agora tá de malas prontas para o Iraque.