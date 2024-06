Zé Hugo comenta em foto de jogadora do Bahia e torcida reage; confira

Zé Hugo comentou um coração na foto de Kamile - Foto: Reprodução | Instagram @zehugo | @kamilepavarin03

Apesar de ser do Vitória, o jogador Zé Hugo virou assunto na torcida do Bahia neste final de semana. Isso porque o atacante comentou com coração a foto de uma atleta do time feminino do Esquadrão. Zé Hugo também demonstra amizade com André, lateral que é cria do Tricolor.

A jogadora em questão é Kamile Pavarin, vulgo 'Loirão', de 21 anos. Ela publicou fotos do triunfo de 3 a 0 contra o time do Juventude, no sábado, 8, e o comentário do atacante do Leão chamou a atenção.



Com apenas emojis de coração e palmas, Zé Hugo virou motivo de piada entre os torcedores tricolores na web. "Se saia pai. ela não gosta de galinha não", comentou um. "SABE O QUE VAI ACONTECER? ELE VAI LEVAR UM FORA E AINDA VAI SER REBAIXADO", disse a página Bahia mil grau. "O rapaz já veio cacarejar por aqui kkkk", brincou um terceiro.



Apesar do comentário amoroso e ambos se seguirem nas redes sociais, ainda não se sabe o nível de relação entre os dois.

Kamile Vitória Pavarin Martins chegou ao Bahia nesta temporada de 2024 e já anota dois gols em três partidas. Ela é natural de Curitiba e tem passagens nos times profissionais do Internacional e Spartak Subotica, da Sérvia.