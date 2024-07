Brasil perde nos pênaltis e dá adeus à Copa América

Endrick tentou puxar o ataque do Brasil em arrancadas individuais, mas não conseguiu levar perigo ao gol uruguaio. - Foto: AFP

O Brasil está eliminado da Copa América. Num jogo de pouca qualidade técnica e muito contato físico, o Brasil teve a vantagem de um jogador a partir dos 28 minutos do 2º tempo mas, mesmo com quatro atacantes em campo no final do jogo, não conseguiu chegar ao gol. Nos pênaltis, deu Uruguai.

O Uruguai começou pressionando a saída de bola do Brasil. Depois de alguns minutos de estudo e de muita alternância de posse de bola, o primeiro chute a gol foi do Brasil. Raphinha cobrou falta, mas a bola desviou na barreira.

A resposta veio no chute de fora da área de De La Cruz, após bola rebatida na defesa, a bola desvia em Militão e se perde na linha de fundo. Endrick e Araújo travam duelo particular. O Brasil sobe a marcação e na bola recuada pela defesa uruguaia, Endrick não finaliza e desperdiça boa chance.

Araújo se machuca e dá lugar a Gimenez. O Uruguai volta a levar perigo na cabeçada de Darwin Nuñez e, na sequência, Raphinha é lançado mas para na defesa do goleiro Rochet. Já no final do 1º tempo, João Gomes cobra falta com rapidez e Raphinha fica mais uma vez de frente com o goleiro, que de novo leva a melhor. As seleções vão para o intervalo com 0x0 no placar.

O Uruguai volta com Cáceres no lugar de Viña. O jogo continua amarrado e com muitas faltas. O primeiro chute é de Valverde de longe, para defesa de Alisson. Os times não conseguem trocar passes e seguem alternando a posse de bola até os 28 minutos, quando Nandes é expulso por falta dura em Rodrigo, após revisão do Var. Dorival coloca a Seleção pra frente mas não consegue nenhuma situação de perigo e a decisão da vaga nas semifinais vai para os pênaltis.

Rochet pegou a cobrança de Militão e Douglas Luiz bateu na trave. O Uruguai só desperdiçou a cobrança de Gimenez, defendida por Alisson, mas converteu quatro penalidades e garantiu a vaga nas semifinais para enfrentar a Colômbia.

Ficha técnica:

Brasil - Alisson, Danilo, Marquinhos, Militão, Arana: João Gomes (Andreas Pereira), Bruno Guimarães (Evanílson), Lucas Paquetá (Douglas Luiz); Raphinha (Savinho), Endrick e Rodrigo (Martinelli).

Técnico: Dorival Jr.

Uruguai – Rochet, Nandes, Ronald Araújo (Gimenez), Mathias Oliveira, Viña (Cáceres); Ugarte, Valverde, De La Cruz (Bentancour); Pelistri (Varela), Darwin Nuñez (Arrascaeta) e Maxi Araújo.

Técnico: Marcelo Bielsa

Árbitro: Dario Herrera

Assistentes: Juan Pablo Belatti e Cristian Navarro

Cartões amarelos: Paquetá e João Gomes (Brasil), De La Cruz (Uruguai)

Cartão vermelho: Nandes (Uruguai)

Local: Las Vegas, EUA