Convocação tem nomes já conhecidos e possíveis surpresas; confira

O técnico Tite convocará na próxima segunda-feira, 7, às 13h, os 26 nomes que defenderão a Seleção Brasileira na disputa pelo hexa na Copa do Mundo do Catar. A expectativa para os jogadores só aumenta, já que na última semana vazou nomes que compõem a pré-lista enviada à Fifa, que conta com 55 possíveis atletas convocáveis. Entre eles, nomes já conhecidos do torcedor brasileiro, mas também algumas surpresas que podem pintar com a camisa verde e amarela.

Surpresas:

Rodinei - O nome que certamente chama mais atenção na pré-lista é do lateral-direito Rodinei. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Flamengo em 2022, o jogador foi titular da posição na maior parte da temporada, vencendo o duelo com o Matheuzinho, cria da base, e do uruguaio recém-chegado Guillermo Varela. Apesar de contestado por boa parte da torcida e também por jornalistas esportivos, que entendem a dificuldade defensiva do lateral, Rodinei ganhou destaque pela sua chegada ao ataque, com ultrapassagens em velocidade, tabelas e triangulações bem ensaiadas e cruzamentos com precisão. Em 43 jogos na temporada, o jogador atuou em 30 como titular e deu 6 assistências.

André - O meio-campista do Fluminense, de 21 anos, faz temporada de gente grande. André chamou atenção no Brasil pela sua maturidade em campo, alinhada com a qualidade técnica e o vigor físico. Nas mãos do técnico Fernando Diniz, o jogador se tornou um "meia cerebral", ditando o ritmo da equipe carioca, ao lado de Ganso. Apesar disso, André tem parada dura na disputa por uma convocação, já que Tite conta com os nomes muito prováveis de Fred, Bruno Guimarães, Fabinho e Lucas Paquetá.

Nino e Léo Ortiz - A disputa por um espaço na zona defensiva segue aberta. Apesar de Tite ter testado Bremer, da Juventus, em sua última convocação, ainda não há a garantia que o defensor de 25 anos fará parte da lista final. Os nomes que surpreenderiam caso aparecessem seriam os de Nino, do Fluminense, e Léo Ortiz, do RB Bragantino. Surpresas pois há o entendimento que os zagueiros Ibañez, Gabriel Magalhães, e até Lucas Veríssimo, que volta de lesão recente, também saem à frente no duelo com os defensores.

Certezas:

O técnico Tite sempre fez questão de manter uma base sólida durante o ciclo de Copa, e alguns atletas parecem ter conquistado a cadeira cativa na Seleção Brasileira. No gol, certamente o torcedor brasileiro ouvirá os nomes de Alisson, do Liverpool; Ederson, do Manchester City; e Weverton, do Palmeiras. Nas laterais Danilo e Alex Sandro, ambos da Juventus. Na zaga, Thiago Silva, do Chelsea; Marquinhos, do Paris Saint-Germain; e Éder Militão (também joga como lateral), do Real Madrid, são unanimidades.

Para a zona do meio de campo, o treinador conta com Casemiro e Fred, do Manchester United; Bruno Guimarães, do Newcastle e Lucas Paquetá, do West Ham. Por fim, os atacantes que não devem desfalcar a lista final são: Neymar, do PSG; Vinícius Júnior, do Real Madrid; Raphinha, do Barcelona; Antony, do Manchester United; Richarlison, do Tottenham; e Gabriel Jesus, do Arsenal.

Perderam espaço:

Alguns jogadores que já passaram pela avaliação de Tite neste ciclo de Copa do Mundo podem se decepcionar com a lista de convocados da próxima segunda-feira, 7.

Daniel Alves - Após sua saída do Barcelona e uma longa busca por um novo clube para se manter ativo e com esperanças de convocação, Dani resolveu assinar com o Pumas, do México, mas já não entra em campo desde o dia 23 de setembro, quando jogou na derrota do clube para o Puebla por 2 a 1. Desde então, o Pumas, que não conseguiu se classificar à fase final do Campeonato Mexicano, não tem partidas oficiais, deixando Daniel Alves sem jogar há um mês e 12 dias. Apesar de demonstrar interesse e indicar estar treinando por conta própria, a presença do lateral-direito baiano na lista final está cada vez mais distante.

Philippe Coutinho - O meia-atacante se transferiu ao Aston Villa, da Inglaterra, também na tentativa de ganhar mais minutos em campo, mas o momento do jogador não é dos melhores. Nesta temporada, Coutinho atuou em 13 partidas pelo Aston Villa, sendo utilizado vindo do banco em seis oportunidades. Até aqui o ex-Barcelona, Bayern e Vasco não marcou gols ou deu assistências. A vida de Coutinho se complica quando, atravessando o continente, o meia Everton Ribeiro aparece como um provável nome para o substituir. O jogador do Flamengo foi fundamental na campanha da Copa do Brasil e no título da Libertadores, inclusive com assistência para o gol de Gabigol. A temporada de Everton Ribeiro voltou a todo vapor com a chegada de Dorival, que resgatou o futebol de Ribeiro como nos tempos de Jorge Jesus, em 2019.

Gabigol - Gabigol parecia um nome promissor no início do ciclo de Copa. Ele chegou a ser convocado por Tite em 2021, marcando gols contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias, mas a chegada de Paulo Sousa ao Flamengo fez o atacante cair nas estatísticas artilheiras de anos anteriores. Pós-treinador português e a contratação de Dorival Júnior, Gabigol mudou de característica, abriu mão da artilharia e virou "Gabiassistência", deixando o espaço para Pedro brilhar - nome muito cotado para a lista final. Apesar de reconquistar parte do prestígio na reta final da temporada, alcançando 29 gols, marcando o gol decisivo da Libertadores e ser eleito o melhor jogador da final continental, o atacante viu outros nomes passarem à frente na preferência do técnico da Seleção Brasileira, e hoje, Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison, e o próprio Pedro, preenchem as lacunas do ataque do Brasil.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo, pelo Grupo G, no dia 24, às 16h, contra a Sérvia. A fase de grupos se completa contra Suíça, no dia 28, às 13h, e contra Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h.

O técnico Tite convoca a lista final com 26 atletas na próxima segunda-feira, 7, às 13h, com transmissão ao vivo através do site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).