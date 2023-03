Ednaldo Rodrigues vai à Europa buscar novo técnico da Seleção

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, vai aproveitar o amistoso da Seleção Brasileira contra o Marrocos, dia 25, para visitar alguns países europeus em busca do treinador efetivo do Brasil com vistas à próxima Copa do Mundo, que acontece em 2026, no Canadá, EUA e México.

Contra o Marrocos, seleção quarta colocada da Copa do Qatar, o Brasil será comandado pelo técnico da seleção sub-20, Ramon Menezes, que terá como auxiliar Felipe Maestro, técnico do Bangu. Depois desse compromisso, a Seleção só volta a se reunir em junho. Até lá a CBF espera ter a definição do novo treinador.

O treinador italiano Carlo Ancelotti, que comanda o Real Madrid, é o número 1 na lista de Ednaldo, que ainda tem José Mourinho, da Roma, e até o português Jorge Jesus, do Fenerbahce, da Turquia, como opções. Entre os brasileiros, Fernando Diniz, do Fluminense, também é do agrado de Ednaldo.