Neymar revela conversa com Messi sobre a Copa do Mundo

Amigos, companheiros de clube e craques de duas seleções favoritas para conquistar a Copa do Mundo, os atacantes Neymar e Messi conversaram sobre a disputa do mundial e prometeram vencer um ao outro no caso de um encontro entre Brasil e Argentina na competição que começa na próxima semana.

O bate papo descontraído foi revelado por Neymar, em entrevista exclusiva para o jornal inglês "The Telegraph". O camisa 10 brincou que a seleção brasileira seria campeã e venceria a Argentina, e arrancou risadas de seu colega de Paris-Saint Germain.

"Às vezes brincamos sobre nos cruzarmos na final. Digo a ele (Messi) que serei campeão e ganharei dele. Damos boas risadas", disse Neymar. "Jogar com ele e com o Kylian (Mbappé) é um prazer enorme. São dois grandes nomes. Messi é considerado o melhor do mundo por muitos", acrescentou.

Se Brasil e Argentina liderarem os seus grupos na Copa do Mundo, um possível confronto entre as seleções só acontecerá na final. O Brasil integra o Grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. Por outro lado, a Argentina de Messi está no Grupo C, com Arábia Saudita, Polônia e México.

A Copa do Mundo tem início no próximo domingo, 20, com o jogo de abertura entre Catar e Equador. Já o Brasil estreia no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, no último jogo da primeira rodada.