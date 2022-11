Tite "anuncia" Luva de Pedreiro como primeiro convocado pra Copa

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, surpreendeu nas redes sociais ao anunciar o "primeiro convocado" para a Copa do Qatar. Num vídeo bem humorado, o treinador acrescentou um nome aos 26 já esperados e entregou a camisad a seleção ao influenciador baiano Iran Ferreira, conhecido como o "Luva de Pedreiro".

O influenciador postou o vídeo na manhã deste domingo, 6. O vídeo foi postado um dia antes da convocação oficial, que será feita às 13h, nesta segunda-feira, 7.

"A comunicação é que são 27 convocados agora e só temos 26 abertos, porque um já está assegurado que é o Luva de Pedreiro", explica Tite no vídeo.

No sábado, 5, Luva contou com a ajuda do atacante Richarlison, jogador do Tottenham, da Inglaterra, para anunciar que "o vídeo mais importante do ano" seria postado no domingo, 6.