Tite diz time titular será decidido nos últimos treinos no Catar

Depois de passar um período de treinos, em Turim, na Itália, a Seleção Brasileira chegou ao Catar no último sábado, 19, para a disputa da Copa do Mundo. No aeroporto, o técnico Tite falou sobre a preparação do time e revelou que a escalação será definida durante nos últimos treinos até a estreia contra a Sérvia na próxima quinta-feira, 24.

"Nós trabalhamos aspectos importantes. Simulamos uma carga de trabalho que será importante, tal como se fosse em jogo, na sexta-feira. Agora são as partes de jogo, definição de equipe, estratégia, bola parada. O time vai ser decidido aqui. Preparação de todos e a definição da equipe serão aqui", falou Tite.

Na sua segunda Copa do Mundo, Tite disse estar tranquilo com o trabalho que vem sendo desenvolvido com a Seleção Brasileira.

"Em paz, eu estou em paz. Pelo trabalho realizado pela comissão técnica, pelos jogadores todos. Por todo o envolvimento, pela responsabilidade grande. Mas ao mesmo tempo com naturalidade, pela capacidade mental que teremos que ter em uma competição como essa. Tranquilo, no que é possível", disse o comandante da Canarinho.

A Seleção está concentrada no Westin Doha & Spa, no centro de Doha, e está no grupo G junto com Sérvia, Suíça e Camarões