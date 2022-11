Tite e as diversas possibilidades para montar o time titular

O técnico Tite e os 26 jogadores que formam a Seleção Brasileira já estão juntos desde esta segunda-feira, 14. O ponto de encontro, a cidade de Turim, na Itália, onde a seleção finaliza a preparação para a Copa do Mundo do Qatar no Centro de Treinamento do Juventus. Ao longo do dia, os atletas foram chegando no hotel que irão ficar hospedados até o próximo sábado, quando seguem para Doha, no Qatar.

Com exceção de Neymar e Marquinhos, que embarcaram de Paris e chegaram atrasados por conta de problemas no voo, a equipe fez o primeiro treino desta segunda, às 12h, horário da Bahia. O clima descontraído marcou o reencontro. Alguns jogadores, como Thiago Silva e Richarlison, fizeram fotos, deram autógrafos e falaram com os torcedores que aguardavam e celebravam a chegada dos atletas do lado de fora do hotel.

As atividades comandadas por Tite começaram logo após a acomodação dos jogadores no J Hotel, que faz parte da estrutura da Juventus. Nesse primeiro treino, 14 atletas fizeram trabalho no campo. Os três goleiros, Alisson, Ederson e Weverton, além de Antony, Daniel Alves, Alex Sandro, Pedro, Raphinha, Alex Telles, Éder Militão, Éverton Ribeiro, Fred, Rodrygo e Vinicius Júnior.

Defesa e ataque

Eles realizaram um treino tático. Os defensores se revezavam na marcação e nos combates individuais, como no corte de cruzamentos. Éder Militão, por exemplo, atuou tanto mais centralizado, como pela direita - o que indica que o zagueiro pode ser um eventual substituto de Danilo, que é o titular, e também uma alternativa a Daniel Alves. O lateral esquerdo Alex Sandro também treinou em uma formação com três zagueiros.

No setor ofensivo, Vinicius Júnior, Raphinha, Rodrygo, Everton Ribeiro, Pedro e Fred treinaram finalização. Produziram lances bonitos, como um gol de letra de Pedro e um chute de Vinicius no canto e que deslocou o goleiro. No treino, Tite pediu em alguns momentos para o volante Fred avançar mais e para Raphinha fazer cruzamentos na linha de fundo.

O técnico poupou da atividade mais forte os jogadores que atuaram na Premier League no final de semana, a exemplo de Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Casemiro e Richarlison. Fizeram trabalho regenerativo na academia, na parte interna do Centro de Treinamento. Em seguida, os demais atletas juntaram-se a eles na academia.

O atacante Antony, que se recuperou de lesão muscular apenas recentemente, saiu mais cedo do treino, logo depois do aquecimento, para fazer fisioterapia, o que, por enquanto, não tem gerado preocupação na comissão técnica. Já o zagueiro Marquinhos sentiu desconforto muscular antes da última partida do PSG e Auxerre e não participou da goleada por 5 a 0 da sua equipe.

Na programação da Seleção Brasileira estão estabelecidos nove treinos antes da estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro, às 16h, no Estádio de Lusail. Com esse primeiro, o Brasil dá início, de fato, à preparação rumo ao tão sonhado hexa no Qatar. Por enquanto, o clima é bom, de confiança e trabalho para a equipe chegar 100% no primeiro desafio na semana que vem.