Estádios não terão bebida alcoólica durante a Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2022 será a primeira com consumo de álcool proibido nos estádios durante as partidas, apontou uma pessoa que tem tido acesso às informações sobre a organização do torneio. De acordo com a fonte consultada pela Reuters, a venda de bebidas alcóolicas só será permitida apenas antes e depois de alguns jogos, em locais específicos.

Um dos locais em que deve ser permitida a ingestão de bebida alcoólica é a Fifa Fan Zone, em Doha, mas ainda assim em horários restritos.

O consumo de bebida alcoólica em lugares públicos é proibido no Catar. No entanto, boa parte dos cerca de 1,2 milhões de torcedores que o país espera receber em novembro estão acostumados a beber cerveja em eventos esportivos.