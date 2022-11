Fifa lança clipe oficial da Copa do Mundo do Catar

A Fifa divulgou nesta terça-feira, 1º, o clipe oficial da Copa do Mundo do Catar. "Prepare-se para ver muito disso em algumas semanas", disse a entidade nas redes sociais. As imagens trazem os estádios que sediarão as partidas do Mundial suspensas em desertos.

Há também a aparição de momentos históricos da Copa do Mundo, como conquistas das seleções da Itália e Alemanha, além de cenas icônicas como o abraço de Pelé e Jairzinho, em 1970.

O Mundial começa no dia 20 de novembro, com o jogo de abertura entre o Catar (país-sede) e Equador, no Estádio Al Bayt, às 13h, pelo Grupo A. O Brasil estreia no dia 24, contra a Sérvia, no Estádio Lusail, às 16h, em partida válida pelo Grupo G.

A grande final da Copa do Mundo acontece no dia 18 de dezembro, também no Estádio Lusail, às 12h.

Confira o lançamento do clipe oficial:

Vocês estão prontos para ver muito disso aqui em alguns dias? 😍🏆 pic.twitter.com/AgK7z0tNsY — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 1, 2022