"Gostaria de saber o motivo", diz Cristiane por ausência no Mundial

A atacante Cristiane revelou ainda não compreender porque não foi convocada para Copa do Mundo de futebol feminino, que acontece na Nova Zelândia. Em entrevista ao “Conversa com Bial”, a experiente jogadora do Santos, de 38 anos, admitiu surpresa pela ausência na equipe nos últimos dois anos e na Copa do Mundo.

“Não tive nenhum atrito interno com o CBF ou qualquer diretor que seja. E com a Pia, eu sinceramente eu não sei. Juro que eu gostaria de saber o motivo”, declarou a atacante.

Cristiane esteve na última Copa do Mundo e tem 55 gols com a camisa do Brasil, mas não é convocada por Pia Sundhage desde fevereiro de 2021. Ela esteve fora da Olimpíada de Tóquio.

O Brasil estreia no torneio na próxima segunda-feira, contra o Panamá, às 8h (de Brasília), com transmissão da TV Globo, sportv e ge. A seleção feminina está no Grupo F, que também tem França e Jamaica.