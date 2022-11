Repórter dinamarquês é ameaçado ao vivo por seguranças no Catar

Um repórter dinamarquês foi impedido de realizar seu trabalho e ameaçado por agentes de segurança do Catar enquanto fazia uma entrada ao vivo para o jornal da emissora TV2.

O caso aconteceu em Doha, capital do país sede da Copa do Mundo 2022, durante uma conversa ao vivo com o apresentador do programa televisivo. O profissional de imprensa foi abordado por agentes catares que ameaçaram quebrar os equipamentos de filmagem.

Nas imagens gravadas pela câmera, o repórter Rasmus Tantholdt mostra a licença para filmar e as credencias para o evento esportivo mas, ainda assim, os vigilantes se recusam a liberar o trabalho do jornalista no local.

"Vocês convidaram o mundo inteiro para cá. Por que motivo não podemos filmar? É um local público. Você quer quebrar a câmera? Vá em frente. Vocês estão nos ameaçando", disse o repórter.

O Comitê Supremo do Catar pediu formalmente desculpas à equipe de televisão dinamarquesa pelo ocorrido. A retratação foi confirmada por Rasmus Tantholdt, que aproveitou a situação para alertar sobre situações que têm acontecido no país onde, segundo ele, "você pode ser atacado e ameaçado enquanto trabalha na mídia livre".