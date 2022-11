Tite anuncia convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

O técnico Tite anunciou nesta segunda-feira, 7, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar, a partir do dia 20 de novembro. A grande surpresa da lista foi o lateral-direito Daniel Alves, veterano que está no Pumas, do México e sem atuar há meses. Na última temporada, o baiano defendeu o Barcelona. Confira a lista completa abaixo:

Outras surpresas na lista são o zagueiro Bremer, da Juventus, que foi convocado apenas uma vez e venceu disputa com Gabriel Magalhães, do Arsenal, e os atacantes Pedro (Flamengo) e Gabriel Martinelli (Arsenal), também com poucas convocações.

A lista da Seleção contou com 26 jogadores pela primeira vez após o aumento de vagas estabelecido pela Fifa. Entre os convocados de Tite estão nove atacantes, um recorde da posição para a Copa do Mundo.

A renovada Seleção Brasileira também conta com jogadores que irão disputar a sua primeira Copa do Mundo. Apenas 10 dos 26 convocados já participaram do mundial, enquanto o resto faz parte do grupo de novatos. Entre os veteranos, somente Thiago Silva, Daniel Alves e Neymar já participaram de mais de uma Copa do Mundo.

Dentre os 26 convocados, apenas três atuam no futebol brasileiro, o goleiro Weverton, do Palmeiras, o meia Everton Ribeiro e o centroavante Pedro, os dois últimos do Flamengo.

Durante a apresentação que aconteceu no Rio de Janeiro, também foi confirmado o nome de três observadores da Seleção Brasileira, que assistirão jogos dos adversários, entre eles, o ex-técnico Ricardo Gomes.

O chefe de delegação da Seleção Brasileira no Catar será o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ednaldo Rodrigues

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, contra o Sérvia, em jogo que será realizado às 16h (horário de Brasília). Na fase de grupos, o Brasil ainda enfrenta Suiça e Camarões.

Confira a lista completa:



Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Zagueiros: Bremer (Juventus), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG) e Éder Militão (Real Madrid);

Laterais: Daniel Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Alex Telles (Sevilla);

Meias: Casemiro (Real Madrid), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham) e Bruno Guimarães (Newcastle);

Atacantes: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).