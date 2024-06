"Ajudar ao máximo o Vitória", projeta Felipe Vieira sobre retorno | A TARDE

Após nove meses em recuperação da lesão de ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, o lateral-esquerdo Felipe Vieira está próximo do retorno aos gramados pelo Vitória. De acordo com o departamento médico, o jogador cumpriu todos os requisitos e está a disposição da comissão técnica rubro-negra.

Felipe se lesionou ainda no primeiro tempo do jogo contra o Mirassol, pela 26ª rodada da Série B, em setembro de 2023. No mesmo mês, ele foi operado para a reconstrução do ligamento.

Em entrevista coletiva concedida na tarde desta segunda-feira, 3, Felipe comentou sobre como foram os dias e das etapas do tratamento até a proximidade da volta aos trabalhos com bola. Ele afirma que estar próximo dos familiares foi fundamental tanto para sua melhora física quanto a psicológica, especialmente.

"Os nove meses não foram todos momentos bons. Teve momentos ruins e alegres também, que é cada etapa que você vencia te dá um ânimo, dá um gás a mais para que você possa voltar ainda mais forte. Então, creio que isso é o que me fortaleceu mentalmente, fisicamente. Estar perto da minha família nesses nove meses também me ajudou muito e creio que isso foi um algo a mais para que nesse momento de estar quase voltando, a minha mente está 100%", revelou.

O defensor agradeceu aos profissionais do clube que o ajudaram em sua recuperação e aos seus familiares pelo apoio. Em relação a volta as atividades, Vieira espera poder contribuir com o time nesse retorno a elite do futebol nacional.

"Em relação a minha possibilidade de estrear, eu estou grato a isso, principalmente a Deus, por estar me dando essa oportunidade novamente de estar em reta final da minha reabilitação. Então só tenho a agradecer a Deus, aos fisioterapeutas aqui do clube, aos médicos, todo o pessoal que teve, aos jogadores, ao técnico Léo Condé que estava aqui com a sua comissão, ao técnico Thiago [Carpini] que chegou também e me deu total confiança. E a minha família que sempre esteve me apoiando. Poder ajudar ao máximo o Vitória a sair dessa situação, entrando lá com um garra, dando o meu melhor que é o que eu sempre fiz quando entrei em campo com essa camisa", disse

O Vitória está sem vencer a nove jogos na temporada, sendo seis desses no Brasileirão. A equipe está na 19ª colocação, com apenas um ponto somado em seis partidas disputadas no certame. Felipe Vieira comentou sobre a má fase do clube.

"É claro que a gente sabe que não é uma não momento bom que o clube tá passando. É um momento delicado e eu creio que que toda ajuda é possível, tantos dos que estão jogando e dos que não não estão. Eu principalmente por não estar jogando vai fazer quase nove meses, procuro sempre treinar um pouco a mais fazer um algo a mais que eu creio que isso pode ser um diferencial, para que a gente possa sair dessa situação, tanto que estão jogando é se empenhar cada dia mais e os que não estão jogando se empenhar ainda mais para buscar o seu espaço", pontuou

Felipe Vieira Augusto tem 24 anos e foi contratado por empréstimo junto ao Londrina para a disputa da Série B de 2023. O Vitória adquiriu em definitivo 60% dos direitos do jogador junto ao clube paranaense. Ele tem 14 jogos com a camisa vermelha e preta, sendo 10 na condição de titular, e duas assistências para gol. Seu vínculo com o clube é válido até o final de 2026.

