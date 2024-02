Antes do jogo contra o Vitória, Juazeirense demite funcionários; veja | A TARDE

Adversário do Esporte Clube Vitória na noite desta quarta-feira, 14, a Juazeirense informou o desligamento de dois profissionais no início da tarde. Apesar da vice-liderança no campeonato baiano de 2024, com 11 pontos, o Cancão de Fogo está mal das pernas na Copa do Nordeste, amargando a lanterna do grupo B, sem somar pontos na competição.

No início da tarde desta quarta-feira, 14, o clube anunciou o desligamento de fois funcionários: George Miranda, auxiliar técnico, e Victor Vasquez, preparador físico. A demissão de ambos foi feita em comum acordo, conforme informado pela equipe da cidade de Juazeiro, no norte do estado.

Ainda nesta quarta-feira, 14, a Juazeirense encara a difícil missão de jogar contra o Leão da Barra, , às 21h30, no Adauto Moraes, em partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste, buscando somar os primeiros pontos na competição e tentar se aproximar do pelotão de frente.