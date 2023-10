Apesar do revés, Taissinha mostra confiança no jogo de volta da final

O Vitória começou em desvantagem a decisão do Campeonato Baiano feminino 2023. As Leoas da Barra foram superadas pelo Bahia por 2 a 1 de virada, no Barradão, no confronto válido pelo jogo de ida da grande final do estadual. Laís marcou para as Rubro-Negras, enquanto Nathane e Juliana fizeram os gols das Mulheres de Aço.

Meia de criação, Taissinha atuou em função diferente na decisão, como volante. Após a partida, a artilheira do time Rubro-Negro com quatro gols disparou contra a arbitragem. Ela reconheceu o vacilo do time, mas questionou o pênalti cometido por Roqueline, que originou o primeiro gol do Bahia.

"A gente mais uma vez sai atrás do placar por um detalhe. Por um erro nosso, mas também da arbitragem que acabou nos prejudicando. É nítido que antes da bola bater no braço de Roque, bate na barriga. Tem que rever isso, né CBF?", bradou a camisa 5 em entrevista concedida a TVE.

Para ser campeão baiano pela terceira vez, o Vitória precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por um gol de vantagem, leva a decisão do título nas cobranças de pênalti. Apesar do resultado negativo, Taissinha ressalta o bom trabalho da equipe e projeta o jogo de volta fora de casa.

"Sobre o próximo jogo, é levantar a cabeça. A gente fez um belo trabalho aqui, agradecer a torcida pelo apoio e se Deus quiser, vamos conseguir reverter o placar em Pituaçu", finalizou a capitã.

O Ba-Vi válido pelo jogo de volta da final do Baianão feminino está marcado para o próximo domingo, 1, às 16h, no estádio Metropolitano de Pituaçu.