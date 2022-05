Após 12 jogos, meia Jadson rescinde contrato com o Vitória

O meia Jadson não faz mais parte do elenco do Vitória. O meio-campista de 38 anos já não havia sido relacionado para a partida contra o Ypiranga-RS, no último fim de semana, e teve a rescisão de contrato confirmada nesta terça-feira, 26, pelo executivo de futebol do clube Rodrigo Pastana.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série C



"Infelizmente não sei, não fiz parte da rescisão (de Jadson). Quando cheguei já foi nos colocado sobre a rescisão", informou o novo diretor de futebol rubro-negro durante a sua apresentação e também do técnico Fabiano Soares, anunciado nesta terça.

>>Leia mais notícias sobre o Vitória



Jadson foi contratado durante a pré-temporada para ser a referência no setor de meio-campo do Vitória ao longo da temporada 2022. No entanto, apesar de alguns bons momentos, a passagem do meia na Toca do Leão foi abaixo do esperado.

Ele deixa o clube com 12 partidas disputadas, tendo marcado dois gols e feito uma assistência.