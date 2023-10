Após derrota no sul, Vitória volta para Salvador e pensa no Guarani | A TARDE

A derrota para o Criciúma por 1 a 0 não tirou o Vitória da liderança da Série B e o pensamento do elenco já está no próximo desafio, diante do Guarani. O duelo da 32ª rodada está marcado para as 18h de domingo, 15, no Barradão e o clube divulgou a programação semanal com a preparação para este confronto direto na parte de cima da tabela.

Confira a programação completa:

Segunda-feira - 9/10

Manhã: Treino apenas para os atletas que não viajaram

Terça-feira - 10/10

Tarde: Representação dos atletas que viajaram e treino no CT Manoel Pontes Tanajura

Quarta-feira - 11/10

Tarde: Treino no campo do Barradão

Quinta-feira - 12/10

Manhã: Treino no CT Manoel Pontes Tanajura

Sexta-feira - 13/10

Tarde: Treino no campo do Barradão

Sábado - 14/10

Manhã: Treino no CT Manoel Pontes Tanajura e concentração na chácara Vidigal Guimarães

Domingo - 15/10

Vitória x Guarani às 18h