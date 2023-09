Após empate contra o Mirassol, Vitória faz reapresentação neste sábado

No dia seguinte ao empate sem gols contra o Mirassol, a equipe rubro-negra voltou aos treinos neste sábado, 2, no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura.

Para as sessões de treinamento, a equipe técnica separou os jogadores em dois grupos. Os titulares realizaram o processo de recuperação, que incluiu imersão em banheira, uso de piscina gelada e sessões de massagem.

Os outros jogadores do grupo treinaram no Campo 2 do CT. Primeiro, fizeram o aquecimento e, depois, tiveram um jogo coletivo de 40 minutos, com alguns jovens da base se juntando a um dos times.

O gol veio apenas no segundo tempo, com o atacante Pablo, assegurando a vitória para o time de colete amarelo.

Dionísio está treinando normalmente e a comissão técnica está pensando em trazê-lo de volta após cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) no início do ano.

O lateral-esquerdo Felipe Vieira passará por uma nova avaliação na segunda-feira para que o departamento médico possa determinar se ele sofreu alguma lesão no joelho. Ele foi substituído aos 35 minutos do primeiro tempo durante o jogo contra o Mirassol.

Os jogadores estão de folga neste domingo, 3. Na segunda-feira, às 15 horas, começam a se preparar para o jogo contra o CRB, que será no próximo domingo, 10, em Maceió.