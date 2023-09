Torcida lota o Barradão, mas Vitória não sai do zero com o Mirassol

Em jogo válido pela 26ª rodada da Série B, o Vitória recebeu o Mirassol na noite desta sexta-feira, 1º. Quase 30 mil pessoas foram ao Barradão, mas o Rubro-Negro não saiu do zero diante da equipe paulista e somou apenas um ponto na tabela.

O empate manteve o Vitória no topo da tabela da Série B, com 49 pontos, e o Rubro-Negro ainda pode ver a distância para o segundo colocado aumentar até o fim da rodada. Caso o Sport perca para o Botafogo-SP e o Criciúma não vença o Ceará, o Leão abrirá quatro pontos de vantagem na liderança ao fim da rodada.

Na rodada 27, o adversário do Vitória será o CRB, fora de casa. O Rubro-Negro vai até Maceió no domingo, 10, encarar os alagoanos no estádio Rei Pelé. A bola rola a partir das 18h.

O jogo

Os primeiros 45 minutos de Vitória e Mirassol não foram muito animados. Apesar de muita correria das duas equipes, as chances de gols foram escassas. Logo aos 2 minutos, o volante Matheus Trindade fez falta em Chico, recebeu amarelo e, além de pendurado para o resto do jogo, está suspenso para o próximo jogo. Aliás, o juiz estava disposto a distribuir cartões. Só no primeiro tempo foram quatro, dois para cada lado.

Chance de gol mesmo, só aos 18, quando o Vitória levou perigo na bola aérea. Zeca cobrou escanteio fechado, João Victor tocou de cabeça e Muralha espalmou para fora. Em nova cobrança de Zeca, o capitão do Vitória tentou direto e quase faz olímpico, mas o goleiro do Mirassol estava atento e evitou o gol rubro-negro.

O Mirassol respondeu aos 22, com Gabriel. O meia recebeu dentro da grande área e no momento do chute foi bloqueado por Wagner Leonardo, era uma chance clara para a equipe paulista. Três minutos depois, Gabriel levantou bola na área e a bola sobrou para Negueba, que cabeceou na direção do gol, mas errou o alvo.

Antes do intervalo, o Mirassol voltou a levar perigo para o Vitória. Aos 43, Danielzinho cobrou falta na primeira trave e o zagueiro Rodrigo Sam subiu mais que todo mundo para cabecear ao lado esquerdo da meta rubro-negra. Já nos acréscimos, Zé Roberto arriscou de longe e obrigou Lucas Arcanjo a fazer boa defesa para evitar o gol dos visitantes.

Primeiro tempo foi de muita correria e pouco futebol no Barradão | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Segundo tempo

As emoções ficaram reservadas para a etapa final. Logo aos 6, Zé Roberto arriscou de longe e Lucas Arcanjo segurou firme. No minuto seguinte, Negueba recebeu dentro da grande e finalizou para o gol, mas a bola saiu à esquerda do goleiro do Vitória. O Vitória prontamente respondeu com duas finalizações em menos de dois minutos. Zé Hugo e Dudu não capricharam e chutaram a bola por cima do gol defendido por Alex Muralha.

No decorrer do segundo tempo, Léo Condé sacou Léo Gamalho e Matheus Trindade para colocar Osvaldo e Rodrigo Andrade, ambos voltando aos poucos após lesão. O jogo deu uma esfriada e o Vitória parecia administrar o tempo, mas o Mirassol conseguiu ameaçar aos 40, com o experiente Camilo. O meia recebeu dentro da área, vindo de trás, e carimbou o rosto de Matheusinho, que evitou o gol. Após receber atendimento, o jogador do Vitória seguiu na partida.

O susto parece ter acordado o Rubro-Negro, que foi para cima nos acréscimos. Gegê, outro que entrou durante a etapa final, arriscou da entrada da área, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo. No último lance do jogo, Osvaldo cobra escanteio na área e a defesa afasta. Zeca fica com a bola, domina e solta um foguete de pé direito, mas a bola explode na trave. Não era dia de bola na rede, uma pena para os 29.103 espectadores no Barradão.