Após empate, Vitória tem volante suspenso e lateral em avaliação do DM

O técnico Léo Condé ganhou um novo desfalque para o próximo jogo do Vitória, pela 27ª rodada do Brasileirão. Matheus Trindade recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Mirassol e cumprirá suspensão automática no confronto contra o CRB, às 18h de domingo, 10, em Maceió.

Outro possível desfalque é o lateral-esquerdo Felipe Vieira, que sofreu um entorse no joelho esquerdo e foi substituído ainda no primeiro tempo do mesmo confronto. Segundo informações do Dr. Luís Filipe Daneu, coordenador médico do clube, o jogador será reavaliado com um exame de imagem na segunda-feira, 4.

Rodrigo Andrade, que está recuperado de lesão e entrou no decorrer do jogo contra o Mirassol, surge como a principal opção de Léo Condé para a vaga de Matheus Trindade. Gegê, que também participou da partida, é outra alternativa para pintar na equipe titular diante do CRB.

Já na lateral, caso Felipe Vieira não tenha condições de jogo, o jogador da posição é Marcelo, mas contra o Mirassol, o treinador Rubro-Negro optou por deslocar Matheusinho para o lado do campo e improvisar naquele setor. A equipe terá mais cerca de uma semana de preparação até o próximo duelo da Série B.