Após empréstimo, lateral-esquerdo retorna ao Confiança | A TARDE

Contratado por empréstimo pelo Vitória na disputa da Série B, o lateral-esquerdo Felippe Borges retornou ao Confiança. O clube proletário divulgou o retorno do atleta na tarde desta quinta-feira, 30, nas redes sociais.

"Após empréstimo ao Vitória, o atleta será reintegrado ao elenco proletário para 2024. Nos próximos dias, Felippe Borges se apresenta no Sabino Ribeiro para a pré-temporada", compartilhou o clube sergipano.



Felippe Borges desembarcou na Toca do leão no mês de setembro, após a lesão de ligamento cruzado anterior do joelho de Felipe Vieira. Ele foi convocado para três partidas na Série B. Pouco aproveitado, não foi utilizado pelo técnico Léo Condé na campanha do acesso.