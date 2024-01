Após estreia com vitória, Wagner Leonardo afirma: "Estava com saudade" | A TARDE

O torcedor do Vitória enfim matou a saudade de ver o time em campo. Nesta quarta-feira, 17, o Rubro-Negro venceu o Jacuipense fora de casa pela 1ª rodada do Campeonato Baiano e começou a temporada com o pé direito.

E a saudade não se restringiu apenas ao torcedor. O zagueiro Wagner Leonardo também disse que estava com saudade de entrar em campo e acredita que o time está no caminho certo para voltar ao protagonismo no estadual.

“Eu já estava com saudade de ter o carinho da torcida, de jogar. A gente fica de férias e não vê a hora de voltar. A gente já começou com o pé direito. A gente sabe que ainda tem muito a melhorar, só tivemos 15 dias de preparação, mas o importante é pontuar. A gente quer voltar a ser protagonista em Salvador e dar o nosso melhor, mas é um passo de cada vez. Acredito que a gente está no caminho e temos muita a evoluir ainda”, afirmou o zagueiro do Vitória após a partida.

Por outro lado, o Jacuipense não fez uma boa partida e foi totalmente dominado pelo adversário dentro de casa. O atacante Jeam, um dos principais nomes da equipe, pontuou as dificuldades do Leão do Sisal.

“Foi um jogo muito difícil. A gente sabe que a equipe do Vitória, apesar de ter começado a pré-temporada em janeiro, sabíamos que é um time mais qualificado. A gente tem que se desdobrar. Precisávamos ganhar o primeiro jogo em casa, mas infelizmente a gente não conseguiu, não foi o resultado que a gente esperava. Independente das funções que a gente fizer dentro de campo a gente tem que dar o melhor. Mas agora é hora de trabalhar, não dá para lamentar, que domingo tem o jogo importante lá em Juazeiro”, desabafou Jeam à TVE.

Agora o Vitória se prepara para encarar o Bahia de Feira na 2ª rodada do Campeonato Baiano. O duelo está marcado para as 16h de sábado, 20, no Barradão, em Salvador. Já o Jacuipense vai até Juazeiro no dia seguinte para enfrentar a Juazeirense no Estádio Adauto Moraes, às 18h30.