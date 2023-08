Após passar por cirurgia, Giovanni Augusto recebe alta hospitalar

Após fraturar a costela, o meia Giovanni Augusto recebeu alta hospitalar e se recupera em casa. O jogador foi submetido a uma drenagem para melhorar a respiração. O procedimento foi realizado no Hospital São Rafael, onde o atleta estava internado desde o último domingo, 13.

No final primeiro tempo do jogo contra o Ceará, Giovanni Augusto se chocou com o lateral-esquerdo Paulo Victor e caiu reclamando de fortes dores na região da costela. O jogador saiu de ambulância direto para a unidade de saúde e receber um atendimento mais especializado.



"O Giovanni Augusto teve uma fratura na costela. Foi uma fratura só, mas foi suficiente pra escapar ar pra dentro do tórax. Esse ar estava ocupando o espaço do pulmão e impedindo pra que ele fosse expandido. Foi feita uma indicação de drenagem do tórax. Ele será submetido a essa drenagem para que o pulmão possa expandir e a função respiratória possa acontecer de forma normal", disse o médico Marcelo Côrtes.

De acordo com o departamento médico do clube, o tempo estimado para Giovanni Augusto voltar aos trabalhos será de cinco a seis semanas. Ele vestiu a camisa Rubro-Negra somente em 13 oportunidades, com um gol e uma assistência.