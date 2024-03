Após sequência de jogos, jogadores do Vitória ganham folga | A TARDE

Após uma série de sete jogos em um período de 25 dias durante o mês de fevereiro, o Vitória terá um intervalo até o próximo jogo, que será no domingo, dia 3 de março, contra o Itabuna, em uma partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Aproveitando essa pausa e a semana livre para treinamentos, a comissão técnica decidiu conceder folga aos jogadores nesta segunda-feira, 26.

A reapresentação está agendada para terça-feira, 27, às 15h30, no CT Manoel Pontes Tanajura, onde começarão os preparativos para o confronto do próximo domingo, que será realizado no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.

Durante a semana, serão realizadas quatro sessões de treinamento em Salvador, de terça a sexta-feira, seguidas de mais uma sessão em Ilhéus. A equipe viajará para o sul do estado na sexta-feira à tarde, em um voo fretado pelo clube.

Para o jogo contra o Itabuna, o técnico Léo Condé poderá contar novamente com o volante Dudu, que esteve ausente no último domingo devido a acumulação de três cartões amarelos, o que acarretou em uma suspensão automática.

Os atacantes Iury Castilho e Everaldo continuarão em tratamento e serão avaliados pelo departamento médico.