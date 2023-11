Após título, portões do Barradão são pintados com estrela dourada | A TARDE

Na manhã desta sexta-feira, 17, os portões do complexo do Barradão amanheceram pintados com a estrela dourada acima do escudo, em alusão a conquista do Campeonato Brasileiro da Série B e acirrou ainda mais a discussão entre os torcedores sobre a utilização da estrela bordada nas camisas oficiais de jogo do time vermelho e preto.

O clube viabilizou para os sócios Sou Mais Vitória uma votação sobre o tema, que estará disponível até duas horas antes do jogo contra o Sport, último da temporada e que marca a entrega da taça, marcado para este sábado, 18, às 17h, no Barradão, válido pena penúltima rodada da segundona nacional.

A expectativa é de quebra de recorde de público, já que todos os ingressos para a partida foram esgotados. Campeão com duas rodadas de antecipação, o Leão da Barra tem 69 pontos somados em 36 jogos disputados.