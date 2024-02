Após vitória no Ba-Vi, Leão domina seleção da rodada do Baianão | A TARDE

O primeiro Ba-Vi do ano deu Leão, e após grande atuação da equipe comandada por Léo Condé, contra o primeiro adversário de Série A do Campeonato Brasileiro na temporada, a seleção da 7ª rodada do Baianão de 2024 ficou repleta de jogadores do Esporte Clube Vitória.

No total, dos 11 jogadores que compõe a escalação, seis são do Leão da Barra. Já do lado tricolor, nenhum atleta integrou a seleção, que ficou escalada da seguinte forma: Thiago. P (Barcelona de Ilhéus); Lucas Esteves (Vitória) e Van (Jacuipense); Maurício (Juazeirense) e Kanu (Jacuipense); Dudu (Vitória), Ramires (Barcelona de Ilhéus) e Matheusinho (Vitória); Matheus Gonçalves (Vitória), Osvaldo (Vitória) e Alerrandro (Vitória).

Do meio para frente, os rubro-negros praticamente dominaram a escalação, que dos três atletas de meio-campo e três de ataque, apenas um não defende as cores vermelha e preta.



Além de dar confiança para o seguimento da temporada, o resultado positivo deixou o Vitória na 3ª colocação do Campeonato Baiano, com 13 pontos somados, mesma pontuação do rival, e a um ponto da Juazeirense, líder da competição.