"Arbitragem errou", dispara Léo Condé sobre lances polêmicos | A TARDE

Léo Condé escalou um time quase todo com reservas para enfrentar o Jequié e o Vitória perdeu por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 31, em partida da 5ª rodada do Campeonato Baiano. O único gol do jogo no Estádio Waldomiro Borges foi marcado pelo volante Azevedo, ainda na primeira etapa, mas o que deixou o treinador na bronca foi a atuação da arbitragem.

Em entrevista coletiva após a partida, Léo Condé disparou contra a arbitragem e disse que chegou perto de ser expulso, algo que nunca aconteceu.

“Infelizmente, hoje, a nota triste foi da arbitragem. Não é transferir, não podemos tirar o mérito do Jequié, mas a arbitragem errou em dois lances capitais. Tenho certeza que o clube e a diretoria vão se movimentar. O campeonato é curto e não tem margem para erro nosso, nem da arbitragem”, analisou Condé.

“O árbitro, ao longo da partida, picotou muito o jogo. Nos quatro primeiros jogos a gente tomou muita pancada. Hoje, com dez minutos, ele amarelou Camutanga e Zapata em faltas normais. Os critérios não têm sido os mesmos. Eu nunca fui expulso como treinador profissional, hoje eu passei perto de ser. Reclamei de forma respeitosa com ele, mas ele estava muito nervoso”, complementou o treinador do Leão.

Depois de quatro rodadas escalando praticamente o mesmo time, Condé finalmente optou por fazer o rodízio no elenco e poupar a grande maioria dos titulares para a estreia na Copa do Nordeste, contra o Altos-PI.

“É uma maratona grande que vamos ter em razão da tabela. Com certeza vamos tentar sempre mandar para campo a melhor equipe possível. Hoje era o momento de rodar a equipe, mas domingo a gente deve ir com força máxima para o Piauí. Partida muito importante na estreia da Copa do Nordeste”, afirmou o comandante.

Condé ainda justificou a utilização de três zagueiros com a falta de meias disponíveis no elenco. Na visão do treinador, a derrota não aconteceu por conta da formação.

“A gente já jogou assim, a gente treina. O Luan ainda está se condicionando, o Daniel Jr. ainda faltam alguns detalhes, então ficamos sem meia ali. E também como Zapata está há muito tempo sem jogar, e ele já fez essa função de líbero, a gente fez essa opção. Mas não acho que perdemos por causa dos três zagueiros. O lance do pênalti e do gol a gente ainda estava com três zagueiros”, concluiu.

O Vitória agora retorna para Salvador e faz apenas um treino, na sexta-feira, 2, antes de viajar para Teresina, onde enfrenta o Altos-PI, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O duelo está marcado para as 16h de domingo, 4, no Estádio Lindolfo Monteiro.