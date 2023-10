Árbitro do quadro da Fifa apita Vitória x Guarani, no Barradão | A TARDE

A CBF designou o carioca Wagner do Nascimento Magalhães, que pertence o quadro da Fifa, como árbitro central do jogo entre Vitória e Guarani, marcado para este domingo, 15, às 18h, no Barradão, válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vai comandar seu nono jogo na competição.

O Administrador de empresas de 44 anos terá como auxiliares os também cariocas Thiago Rosa de Oliveira e Carlos Henrique Alves de Lima Filho. O quarto árbitro será Moises Ferreira Simão, da Federação Bahiana de Futebol. Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) será o árbitro de vídeo, sendo auxiliado na a cabine do VAR por Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ).

Wagner do Nascimento Magalhães vai apitar o terceiro jogo do Vitória na Segundona. Ele arbitrou as vitórias por 3 a 0 contra a Ponte Preta, na 1ª rodada, e por 2 a 0 contra o Botafogo-SP, pela 24ª rodada, ambos no Barradão.

Vindo de derrota fora de casa pelo placar mínimo para o Criciúma, o Leão da Barra lidera a Série B com 58 pontos somados em 31 jogos disputados.