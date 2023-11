Árbitro tocantinense apita Novorizontino x Vitória em São Paulo | A TARDE

A CBF definiu as equipes de arbitragem para os jogos da 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o confronto entre Novorizontino e Vitória, Alisson Sidnei Furtado, do Tocantins, será o árbitro central da partida em Novo Horizonte-SP. Ele vai apitar sua sétima partida na competição.

O Professor de Educação Física de 36 anos terá como assistentes os também tocantinenses Fabio Pereira e Cipriano da Silva Sousa. O quarto árbitro será Thiago Lourenco de Mattos, filiado a Federação Paulista de Futebol. Já Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro, será o árbitro de vídeo, com a assistência na cabine do VAR de Diogo Carvalho Silva, também do Rio de Janeiro.

Alisson Sidnei Furtado irá arbitrar a terceira partida do Vitória na Série B. Ele esteve em campo nas vitórias Rubro-Negras por 1 a 0 contra o CRB, pela 8ª rodada, e por 2 a 1 contra o Sampaio Corrêa, pela 14ª rodada. Os jogos foram disputados no Barradão.

O Rubro-Negro Baiano visita o Novorizontino neste domingo, 12, às 18h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 36ª rodada da Série B. Vindo de dois empates seguidos, o Leão da Barra lidera o Brasileiro com 66 pontos somados. Se vencer ou empatar o jogo no interior paulista, garante o acesso a Série A de 2024.