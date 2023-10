Artilheiro do Vitória fala sobre acesso: "Não está concretizado" | A TARDE

O Vitória deu um grande passo para chegar a elite do futebol nacional em 2024. No último domingo, o Leão da Barra derrotou o Guarani por 2 a 0 e chegou a marca de 61 pontos somados. Líder isolado da Segundona, abriu sete pontos do quinto colocado, que hoje é o time de Campinas.

Autor do primeiro gol Rubro-Negro diante do Bugre, Léo Gamalho demonstrou a calma de sempre em entrevista pós-jogo. Para o artilheiro do time com nove gols, a partida foi difícil devido ao bom adversário. Ponderado, ele diz que o objetivo ainda não foi alcançado.

"Está próximo, mas ainda não está concretizado. Foi muito bom o jogo hoje. No início, eles tiveram um toque envolvente e tiveram um aoportunidade de gol. A gente sabia que eles não eram qualquer time e estão por qualidade entre as primeiras colocações. Graças a Deus depois do primeiro gol, melhorou. E depois o jogador dele perdeu a cabeça e foi expulso. Digamos que a gente ajeitando algumas coisas poderíamos ampliar e foi isso que aconteceu. Agora é pensar no Sampaio, descansar e parabéns", comentou o centroavante.

Os comandados de Léo Condé agora mudam o foco e pensam no Sampaio Corrêa. O compromisso está marcado para esta sexta-feira, 20, às 19h, no estádio Castelão, em São Luís, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.