"As coisas vão funcionar", afirma Fabiano Soares em apresentação

Juntamente com o novo diretor de futebol, Rodrigo Pastana, o Vitória também apresentou nesta terça-feira, 26, o novo treinador da equipe Fabiano Soares. Com boa parte da carreira no futebol português, o comandante trabalhou apenas no Athletico-PR em solo brasileiro.

Até o momento na temporada, o Vitória foi treinado por três técnicos diferentes - Dado Cavalcanti, Geninho e Ricardo Amadeu interinamente. Em todos os casos, as mudanças de estilo entre um comandante e outro terminavam sendo bastante visíveis dentro de campo.

Sobre suas características enquanto treinador, Fabiano Soares falou no desejo de vencer e jogando bem. Nas palavras do comandante, o time rubro-negro que estará em campo nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro da Série C será mais proativo e com uma "cara" mais definida.

"Quero agradecer à direção do Vitória, ao Pastana, tinha muita vontade de estar num time grande do Brasil, é uma honra, me preparei para isso e não vou pedir nada à nossa torcida. Nós que temos que oferecer vitórias e bom jogo, vamos ter um roteiro, uma maneira de jogar, proativa, queremos mostrar uma cara do Vitória, vamos pouco a pouco reverter isso para que os torcedores voltem com alegria e satisfação ao nosso estádio", afirmou Soares.

Nos últimos quatro jogos, o Vitória sofreu quatro derrotas, sendo três pela Terceirona. Com isso, a relação entre clube e torcida tem sido bastante desgastada nos últimos dias. No entanto, Fabiano mostrou bastante confiança no trabalho que tem a desenvolver no Rubro-Negro e garante que "vai funcionar".

"Em 2017, no Athletico, equipe estava lá embaixo, confiei no meu modelo de jogo, na minha proposta. Ao final, a coisa foi bem. Tenho um modelo de jogo claro, vou mostrar aos jogadores que confiem. Vou mostrar com meu trabalho que a coisa vai funcionar [...] Com meu modelo de jogo, roteiro, não tenho medo. Tenho certeza que as coisas vão funcionar, a bola vai entrar", cravou o treinador.

Utilização da base

Perguntado a respeito da possibilidade de apostar nas divisões de base do Rubro-Negro, Fabiano mostrou bastante interesse e destacou o histótico de clube formador do Vitória. Para o comandante do Leão, tudo vai depender da vontade que eles demonstrarem em jogar.

"A base é sempre a chave de tudo. Guardiola sempre falou que a diferença para o Real Madrid é que o Barcelona tem coragem de botar os meninos. Aqui sempre o Vitória teve uma boa base. Se os garotos tiverem mais vontade vão jogar, se forem melhores vão jogar, é assim que tem que ser", concluiu.