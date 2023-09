Assessor do CRB faz tatuagem da goleada contra o Vitória

O jornalista Rafa Peixe, assessor de imprensa do CRB, esteve no estádio Rei Pelé, em Alagoas, no último domingo, onde o time alagoano aplicou uma goleada diante do Vitória por 6 a 0. Após a partida, ele decidiu homenagear a goleada com uma tatuagem que foi feita na sua perna. Em entrevista ao portal ge, na tarde desta quarta-feira,13m ele mostrou a imagem com números, nome dos jogadores e símbolos, e afirmou que nunca vai se arrepender.

"Para mim, é muito diferente a convivência. Diferente de um profissional que trabalha no clube, e diferente também do torcedor, porque eu sou torcedor e trabalho no clube. Claro que muitas vezes você tem que separar a parte da torcida da profissão, para não atrapalhar a profissão. Na maioria das vezes, eu faço isso, porque a gente tem que agir com racionalidade. Mas, nesse caso, ter vivido a semana que antecedeu esse jogo, conhecer os atletas, acreditar no elenco... É a maior vitória da história do CRB na Série B", disse Rafa.

"Até hoje, eu ainda entro no perfil do CRB, ainda procuro no Google, para ver se foi realmente verdade, porque foi a vitória de um time, claro, muito competente, que poderia fazer esse resultado, mas que ninguém tava imaginando. Todo mundo que a gente conversava antes do jogo dizia que seria 1 a 0, 2 a 0, 2 a 1, 3 a 0, no máximo, mas um 6 a 0? E cada gol que foi saindo, e eu fico ali atrás da placa, e os gols saíram na minha frente, questão de metros... Foi surreal viver tudo aquilo. Viver o pré-jogo, viver o pós-jogo, foi muito simbólico... Não é a questão de tatuar pensando em um acesso, pensando em um título, foi simplesmente aquela partida. Esse, sem dúvida, foi o jogo da minha vida. Eu nunca vivi in loco, e nem assistindo pela TV.... Assim, pra mim, esse é o jogo mais marcante da minha vida", comentou.

Segundo o jornalista, o tempo ainda vai realçar as cores desse 10 de setembro de 2023. "Eu acho que a gente ainda não tem a dimensão do que aconteceu no domingo. Daqui a uns dez, vinte, trinta anos, a gente vai saber que a história foi contada ali. Eu não tive dúvida, não pensei duas vezes (sobre a tatuagem)... Claro, é uma decisão muito importante, você tatuar alguma coisa, mas, como também já fiz muitas tatuagens, eu não tenho esse medo que todo mundo tem, de tatuar algo. E tenho certeza que nunca vou me arrepender porque foi um jogo muito marcante, foi pra mim o maior jogo, e, se acontecer outro, futuramente, esse vai continuar sendo o primeiro", detalhou o assessor.

"A goleada histórica em cima de um time nordestino, um clássico nordestino, no Rei Pelé, a gente in loco lá, toda a equipe, eu trabalhando no clube... Tanto é que coloquei a data, o dia, justamente para marcar esse dia, independentemente do campeonato, independentemente do que for acontecer pra frente", concluiu.

Veja: