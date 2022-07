Atacante está na transição, mas segue sem previsão de retorno

O técnico João Burse ainda não tem previsão de contar com o atacante Rodrigão para a fase final da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma lesão na coxa, mas começou a realizar o trabalho de transição na terça-feira, 12, para na sequência ficar à disposição do treinador do Leão.



“Teve estiramento grau leve na posterior da coxa, fez tratamento ao longo da semana. Na segunda-feira, foi feito exame de controle, não sendo observado mais alterações. Hoje, iniciou o período de transição”, disse Luís Felipe Fernandes, médico do Vitória.

Com isso, o treinador deve manter Tréllez no ataque da equipe que enfrenta o Paysandu no domingo, 17, às 16h, no Barradão pela décima quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.