Atacante tem lesão detectada e deve ficar fora do jogo contra o ABC

O técnico João Burse deve ter um problema para escalar o time do Vitória para o duelo com o ABC, em partida programada para domingo, 31, às 16h, no Barradão, pela décima sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O atacante Rafinha, artilheiro do time com seis gols marcados em 11 partidas, teve uma lesão detectada e vai ser avaliado pelo departamento médico do clube até sexta-feira, 29, prazo dado como máximo para o atleta reunir condições para encarar o time potiguar.

“O exame de imagem apontou uma pequena lesão, o jogador já está em tratamento e será avaliado sexta-feira para uma definição”, dr. Luís Filipe Fernandes.

O Vitória está na décima primeira colocação com 22 pontos conquistados, um a menos que o primeiro no G-8 da Série C.