Baianão feminino: Técnico do Vitória está confiante em vaga na final

O Vitória foi derrotado por 2 a 1 pelo Astro, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano Feminino. Para chegar a decisão do estadual da categoria, as Leoas da Barra precisam vencer por dois gols de diferença. A classificação é de suma importância para o calendário de 2024, pois o clube garantirá vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro.

Em contato com o Portal A TARDE, o técnico Anderson Magalhães falou das suas expectativas para a partida decisiva. O professor credita o resultado negativo em Feira de Santana as condições ruins do gramado da Vila Olímpica dos Amadores. Ele se mostra confiante em reverter a desvantagem.

“As nossas expectativas são as melhores possíveis. Eu sei a qualidade do meu elenco e do nível de competitividade das atletas. Acredito que a gente consiga fazer um bom jogo no sábado. Infelizmente não conseguimos sair com o resultado positivo lá. O campo influenciou bastante. Pra uma rodada de Campeonato Baiano, o campo era muito ruim, ainda mais pra uma semifinal. Esse foi o fator principal, ainda mais que temos um jogo apoiado, de aproximação e de toque de bola. E devido as condições do campo foi ruim pra gente. Acredito que dentro de casa, no nosso campo, a probabilidade é que as coisas mudem. Se for da vontade de Deus, vamos conseguir a classificação e a vaga para o A3”, explicou Magalhães.

Um dos grandes desafios do treinador é motivar as atletas durante a preparação realizada nesta semana na Toca do Leão. Ele espera que a equipe adversária venha fechada para o jogo marcado para o próximo sábado, 16, no CT Manoel Pontes Tanajura.

“A preparação que a gente vem fazendo durante essa semana é sempre mostrando as atletas que é possível. No jogo lá, a predominância foi nossa. A gente teve posse, as ações, a bola em mais do que 50% do jogo e comandando as principais ações. Infelizmente em duas bolas acabamos tomando os gols. Nossa preparação está voltada a reverter o placar e sempre mostrando a elas que são possíveis. Algumas ações dentro de campo para que isso facilite um pouco mais. Algumas movimentações e variações táticas que faremos para quebrar linhas. Provavelmente elas venham fechadas”, explicou.

“Essa semana é uma semana de acreditar. A gente sabe do nosso potencial, eu sei da qualidade de cada atleta. Mesmo com o campo ruim foi nítida a diferença técnica. Agora é a gente fazer prevalecer a nossa casa, competência e a camisa do Vitória que é grande”, completou.

Um fator determinante para a melhora do time masculino é o apoio incondicional da apaixonada torcida Rubro-Negra. Anderson Magalhães pede o apoio do torcedor e ressalta a importância do 12° jogador nas arquibancadas.

“E que os torcedores possam apoiar a gente até o final. É muito bonito de ver o masculino jogando e a torcida enchendo o estádio e apoiando até o fim. E que uma parte possa ser para o feminino também e que a gente possa ter o apoio da torcida. É um ponto muito positivo. É um jogador a mais no campo. A gente tem visto toda a diferença que eles tem feito. Pra gente vai ser muito positivo, uma força a mais, eles ajudando e apoiando a todo tempo. E se Deus permitir, com o apoio da torcida, com a qualidade das atletas e com a qualidade do treinamento que estamos fazendo durante semana, vamos sair com o resultado positivo e com a classificação”, encerrou.