Balanço financeiro do Vitória indica R$ 24 milhões de déficit em 2023 | A TARDE

Campeão da Série B, o Vitória teve, em 2023, a maior receita nos últimos cinco anos em que esteve fora da elite do futebol brasileiro. O Rubro-Negro arrecadou cerca de R$ 72,5 milhões. As despesas, no entanto, se aproximaram dos R$ 100 milhões, deixando o clube com um déficit de aproximadamente R$ 24 milhões no ano. O balanço financeiro foi divulgado pelo clube nesta terça-feira, 30, data limite para publicação.

Se comparado ao ano de 2022, quando o Vitória estava na Série C, a receita total subiu cerca de R$ 27,3 milhões. O principal motivo para essa mudança foi a visibilidade da competição. A receita de transmissão, por exemplo, subiu de R$ 3,4 milhões para R$ 13,5 milhões. Além disso, a receita com patrocínios passou de R$ 6,6 milhões para R$ 10,4 milhões.

Já o maior aumento aconteceu por conta das premiações e do crescimento considerável do número de sócios, que atualmente ultrapassa a marca de 38 mil. O clube somou as duas arrecadações em apenas um segmento, que saiu de R$ 9,4 milhões para R$ 26,9 milhões.

Confira o histórico recente de receita do Vitória:

2018 (Série A): R$ 87.013.000

2019 (Série B): R$ 53.010.000

2020 (Série B): R$ 39.539.000

2021 (Série B): R$ 61.104.000

2022 (Série C): R$ 45.220.000

2023 (Série B): R$ 72.506.000