Barbeiro agredido por torcida ganha nova motocicleta do Vitória

Após ganhar um valor em dinheiro da torcida organizada do Vitória, Os Imbatíveis, o barbeiro Reinaldo Silva da Rocha, de 21 anos, agredido por integrantes do grupo, no domingo, 17, recebeu uma motocicleta nova, nesta quinta-feira, 21.

Torcedores e conselheiros do Vitória se reuniram para comprar o veículo. A mobilização ocorreu após Reinaldo ter sido cercado e agredido por diversos integrantes da torcida organizada, mesmo sendo torcedor do Vitória. Ele teve sua moto, que utilizava para fazer atendimentos em domicílios, totalmente destruída.

Na ocasião, ele usava uma camisa de um time de futebol de Itamaraju, cidade do extremo sul da Bahia. As cores do uniforme são semelhantes às cores do Paysandu, azul e branca, adversário do Vitória no dia do crime.

A nova motocicleta, nas cores vermelho e preto e com um símbolo do Vitória no chaveiro, foi entregue no Barradão. Além do equipamento, o barbeiro foi presenteado pelo presidente do clube, Fábio Mota, com um ano de sócio, além de uma camisa oficial e um kit com mochila e caneca. Jogadores do clube acompanharam a ação.

A agressão ao barbeiro foi registrada na 10ª delegacia policial de Pau da Lima. Reinaldo foi ouvido na unidade policial e fez exames de lesão corporal. Câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para identificar os autores.