Barcelona vira sobre o Vitória e chega ao topo da tabela do Baianão | A TARDE

O Campeonato Baiano tem novo líder, pelo menos até esta quinta-feira, 25. Em jogo da 3ª rodada do estadual, o Barcelona de Ilhéus venceu o Vitória por 2 a 1 de virada, na noite desta quarta, 24, e chegou ao topo da tabela de classificação. Iury Castilho abriu o placar para o Rubro-Negro no Estádio Mário Pessoa, mas a Onça Pintada virou com gols de Natan e Cesinha.

Com o resultado, o Barcelona ultrapassou o próprio Vitória e assumiu a liderança do Baianão com sete pontos em três jogos. O Rubro-Negro é o segundo, com seis. Ambos ainda podem ser ultrapassados por Atlético de Alagoinhas e Juazeirense, que jogam nesta quinta-feira, 25, contra Jacuipense e Jequié, respectivamente.

O próximo compromisso das equipes é pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, neste final de semana. No sábado, 27, o Barcelona de Ilhéus vai encarar o Jacobina fora de casa, no Estádio José Rocha, às 18h30. No dia seguinte, às 16h, o Vitória recebe a Juazeirense no Barradão, em Salvador.

O jogo

100% no Campeonato Baiano, o Vitória começou com tudo e não demorou para abrir o placar em Ilhéus. Logo aos 6 minutos, Matheusinho cruzou bola da direita e, na segunda trave, Iury Castilho dominou e finalizou no canto esquerdo do goleiro Thiago Passos, que nada pôde fazer. Mas o que parecia que seria uma vitória fácil, complicou poucos minutos depois.

Aos 10, após boa jogada entre Hadrian e Dionas Bruno, Wagner Leonardo cortou o cruzamento para o meio da área e Natan chegou finalizando de primeira, no alto, sem chances para Lucas Arcanjo. Seis minutos depois do empate, o Barcelona chegou novamente com perigo. Outra vez Hadrian tocou de letra para Dionas Bruno, que finalizou no canto esquerdo e o goleiro do Leão espalmou para escanteio.

Na sequência, aos 19, Ramires aproveitou rebote na entrada da área e, sem deixar a bola cair, emendou um lindo chute de pé direito, no ângulo. Lucas Arcanjo, mais uma vez, evitou o gol do Barcelona, dessa vez voando alto e fazendo a defesa de mão trocada. Na cobrança de escanteio, no entanto, o goleiro estava sozinho e não conseguiu encaixar a bola, que sobrou no pé de Jaques. O zagueiro tentou empurrar para o gol, mas o próprio Lucas Arcanjo evitou, só que no rebote, Cesinha colocou para dentro e virou o jogo para a Onça Pintada.

Após a virada, o Vitória foi crescendo aos poucos no jogo. Aos 23, Iury Castilho recebeu pelo lado esquerdo da área e chutou colocado, no canto esquerdo de Thiago Passos, mas a bola resvalou no travessão e foi para fora. Aos 34, foi a vez de Caio Dantas chegar perto de marcar, dessa vez em jogada aérea, que contou com cruzamento da direita de Osvaldo. Mas quem levou a vantagem para o vestiário foram os donos da casa.

Barcelona dorme na liderança do Campeonato Baiano | Foto: Reprodução | Comunicação do Barcelona

Segundo tempo

Mesmo sem alterações, o Vitória voltou um pouco melhor para a etapa final. Ainda assim, quem assustou primeiro após o intervalo foi o Barcelona. Aos 4, Hadrian recebeu pelo lado esquerdo da área e cruzou para Dionas Bruno, na marca do pênalti, finalizar para o gol. Lucas Arcanjo mostrou tempo de reação e defendeu o chute, e a bola ainda tocou no travessão.

Aos 13, o Vitória respondeu com Matheusinho. Jaques perdeu a posse de bola no campo defensivo, Osvaldo aproveitou o vacilo e rolou para Caio Dantas, livre, concluir a jogada, mas o centroavante furou. Na sobra, Matheusinho ainda consegue a finalização, mas Thiago Passos espalma para escanteio.

Matheusinho ainda tentou aos 30, em boa defesa de Thiago Passos, e aos 43, com um voleio de longe que passou perto do gol do Barcelona. No fim, o Vitória ainda ensaiou uma pressão, mas não conseguiu chegar ao empate, mesmo com os nove minutos de acréscimo do árbitro.