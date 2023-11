Barra vira Barradão e torcida do Vitória comemora título inédito; veja | A TARDE

Após acesso, título e entrega do troféu no Barradão, em um período de apenas cinco dias, as comemorações em decorrência deste feito histórico ainda não acabaram. Isso porque neste domingo, 19, está sendo realizado um evento, no Farol da Barra, para celebrar a conquista do Campeonato Brasileiro Série B, em uma espécie de “Carnaval rubro-negro”, que conta com a presença de diversos artistas baianos.

Os torcedores do Vitória não mediram esforços para comparecer em peso ao Farol, em comemoração ao título inédito da Segunda Divisão, com o elenco e comissão técnica do clube. Para comandar o show completo, o artista Léo Santana foi escolhido. Mas a festa também contará com participações especiais de Ivete Sangalo, Falcão, Guig Ghetto e O Malandro. Além do cantor “Oh Polêmico”, que abriu o evento.

A concentração para o evento teve início às 13h, mas a festa começou por volta das 15h, quando “Oh Polêmico” chegou agitando os torcedores ao som de “Pitbull Enraivado”, hit oficial do Esporte Clube Vitória na conquista inédita da Série B.