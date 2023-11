Barradão registra maior público do ano em Vitória x Juventude | A TARDE

O empate sem gols contra o Juventude frustrou a torcida Rubro-Negra, que mais uma vez lotou as arquibancadas do Barradão e fez uma grande festa. Os 28.254 pagantes marcam o novo recorde de público do Vitória na Série B de 2023. Vale salientar que o número total de público no Barradas foi de 29.146 pessoas, o que se confirma como o maior público total no Santuário Rubro-Negro nesse ano.

O último recorde de público foi no jogo Vitória 2 x 0 Guarani, com 27.887 torcedores no Barradão. Desde a arrancada na Série C, em 2022, que culminou no retorno do Vitória a Segundona, a torcida colossal tem sido fundamental no novo momento que o clube atravessa. Os maiores públicos do Vitória registrados no Manoel Barradas em 2023 foram todos na Série B: Juventude (28.254), Guarani (27.887), Mirassol (27.861), Tombense (27.592) e Criciúma (27.541).

O Vitória tem a maior média de público da Série B, com 22.210 torcedores, com o total de público pagante com 377.564 torcedores, com 17 jogos como mandante na Segundona.