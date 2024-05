Basquete: Vitória bate o Santos pelo Brasileirão | A TARDE

O time de basquete do Vitória começou bem os playoffs das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, a equipe do técnico Edu Mariano venceu o Santos Basquete por 66 a 63. A partida foi realizada na manhã deste domingo, 19, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador.

Apesar do bom início no primeiro quarto, o time colossal foi superado por 20 a 14. No segundo quarto, empate em 18 a 18. No segundo tempo, o Leão da Barra melhorou de maneira considerável. No terceiro quarto, venceu com parcial de 19 a 16. No último, superou o adversário por 15 a 9.

Os destaques rubro-negros foram o ala/armador Luiz Muller, com 17 pontos e quatro rebotes e duas assistências e o ala Victinho, com 15 pontos anotados, cinco rebotes e três assistêsncias.

A equipe volta a quadra no próximo dia 27 de maio, fora de casa, em Santos. Caso vença, avança a fase final. Vale salientar que os quatro finalistas disputam o Final Four, com todos os times se enfrentando em busca do título do Brasileirão.

Publicações relacionadas