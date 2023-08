Bem humorado, Castilho fala sobre acesso: "Não sei nada de matemática"

Iury Castilho foi uma das contratações do Vitória na segunda janela nacional de transferências. A fase do atacante é boa. Em cinco partidas no Rubro-Negro baiano, ele marcou dois gols. Confiante, o camisa 11 falou que esperava ter um bom começo na equipe.

"Claro, claro, tem que ter essa confiança, eu esperava sim. Graças a Deus o começo te sido muito bom e espero dar essa alegria aos torcedores do Vitória", comentou Castilho em coletiva.

Após cinco jogos de fora por lesão, Osvaldo está de volta como opção para Léo Condé. Castilho enaltece o retorno do experiente companheiro de ataque.

"É bom para o Vitória, importante, para o treinador também. Osvaldo é um cara rodado, experiente, também sou rodado. E quem tem a ganhar com isso é o Vitória, o treinador", disse.

Na vitória por 2 a 0 contra o Botafogo-SP, o Vitória estava com quase meio time desfalques. De acordo com Iury Castilho, a força e a confiança da equipe foi demonstrada nesta adversidade.

"Com certeza, isso aí mostrou a força do nosso elenco. Desde que cheguei aqui foi nosso melhor jogo no coletivo do time, mostrou a força do nosso grupo. Claro, falta muita coisa ainda, claro, mas esse grupo está fechado, determinado para conquistar os nossos objetivos", comentou.

"Com certeza é a auto-confiança da gente, do grupo. Teve um momento que eu pedi calma, porque eu sabia que uma hora a gente ia furar o bloqueio. Tivemos confiança e faltou calma em alguns lances em mim, no último passe. Graças a Deus nos últimos lances o Zé Hugo foi muito feliz. Graças a Deus deu tudo certo", completou.

Sobre titularidade, Castilho almeja seguir na equipe. Ele deixa a responsabilidade para Léo Condé resolver a questão.

"É fácil responder porque o Iury quer ser titular, ele quer ser titular de todos os jogos, mas depende do treinador. A gente tem que respeitar os nossos companheiros, trabalha buscando nosso espaço. Como falei, isso é bom para o Vitória, dois jogadores por posição. Quem jogar vai dar o melhor para o time. Se Deus quiser, conseguir o objetivo, volto a frisar, porque é o mais importante, o grupo estar fechado e conseguir os objetivos", explicou.

Perguntado sobre contas para o acesso a Série A, Iury Castilho levou na graça. Bem humorado, ele disse que o jogador de futebol tem que apenas fazer sua parte em campo e que não deve se preocupar com números.

"Nada. Isso é para matemático. Jogador é tudo burro, rapaz, não sabe nada de matemática, não. Eu não sei nada de matemática, não. A gente tem que ganhar o jogo e fazer a nossa parte. O que tem aí fora... O torcedor tem que comemorar mesmo, ficar feliz. A gente não tem como ficar pensando em matemática não. A gente tem é que jogar bola", concluiu.