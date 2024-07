Bragantino recebe o Vitória com bom aproveitamento como mandante

Bragantino recebe o Vitória com bom aproveitamento no Nabi Abi Chedid - Foto: Ari Ferreira | Red Bull Bragantino

O Vitória entra em campo neste domingo, 23, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, para enfrentar o Red Bull Bragantino. Com um retrospecto positivo jogando em seus domínios pelo Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta já disputou cinco partidas em casa nesta edição do Brasileirão, conquistando três vitórias, um empate e apenas uma derrota, o que resulta em um aproveitamento de aproximadamente 60%.

Quando ampliamos o recorte para toda a temporada, o desempenho do Bragantino no 'Nabizão' mantém-se sólido, embora um pouco inferior, com 55,6% de aproveitamento. Em 18 partidas disputadas em casa, a equipe somou 10 vitórias, cinco empates e sofreu três derrotas.

Mesmo diante da solidez apresentada pelo Bragantino jogando dentro de casa, a equipe comandada por Thiago Carpini vem embalada, após duas vitórias consecutivas, contra Internacional e Atlético-MG, que tiraram o Leão da zona do rebaixamento. Além disso, a equipe rubro-negra está invicta a quatro jogos, com dois empates e dois triunfos.