Vitória perde Caio Vinícius para jogo contra o Bragantino

Caio Vinícius, volante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O técnico Thiago Carpini ganhou um novo desfalque para o próximo jogo do Vitória, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Caio Vinícius recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória de 4 a 2 sobre o Atlético-MG e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Red Bull Bragantino, às 18h30 de domingo, 23.

Com o desfalque, Thiago Carpini terá dificuldades para montar o sistema defensivo do Vitória. O treinador deu a entender que Camutanga, que não jogou contra o Atlético-MG após se lesionar no aquecimento, não terá condições de jogo. Bruno Uvini se recupera de lesão na coxa e ainda é dúvida. O único zagueiro disponível para fazer dupla com Wagner Leonardo é o Reynaldo, que assim como o capitão, é canhoto.

No domingo, 23, véspera de São João, o Vitória vai até o interior de São Paulo encarar o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada. A partida está marcada para as 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.