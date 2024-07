Volante artilheiro decide e Vitória atropela o Atlético-MG no Barradão

Willian Oliveira comemora gol sobre o Atlético-MG - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória recebeu o Atlético-MG no Barradão, na noite desta quinta-feira, 20, e venceu por 4 a 2. Artilheiro do Vitória e um dos artilheiros do Brasileirão, Willian Oliveira marcou duas vezes, enquanto Matheusinho e Eryc Castillo fecharam o placar. Gustavo Scarpa e Palacios diminuíram para o Galo, em jogo da 10ª rodada.

O resultado positivo tirou o Vitória da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro agora é 15º colocado com nove pontos, dois a mais que o Vasco, primeiro time dentro do Z-4.

No domingo, 23, véspera de São João, o Vitória vai até o interior de São Paulo encarar o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada. A partida está marcada para as 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.

O jogo

Logo que a bola rolou, o Vitória mostrou que as coisas estão mudadas no Barradão. A equipe comandada por Thiago Carpini aproveitou os desfalques do Atlético-MG e foi para cima com apoio do torcedor. O início foi agitado, e quem marcou primeiro foi o Galo, com Cadu, mas o gol foi anulado por impedimento.

No lance seguinte, aos 7, Cáceres, que substituiu Willean Lepo, suspenso, cruzou a bola na área e, após desvio, Matheusinho finalizou bonito para abrir o placar para o Vitória. Aos 11, o VAR viu pênalti de Osvaldo em Pedrinho, que Gustavo Scarpa cobrou e deixou tudo igual. O empate fez o Atlético-MG crescer, mas a equipe mineira esbarrou em boa atuação de Lucas Arcanjo.

No fim da primeira etapa, o artilheiro apareceu pela primeira vez. Willian Oliveira recebeu mais um cruzamento de Cáceres e recolocou o Vitória na frente do placar com uma finalização de pé esquerdo aos 43.

No segundo tempo, o Vitória foi cirúrgico e ampliou o marcador novamente com Willian Oliveira, aos 20. Dez minutos depois foi a vez de Eryc Castillo, o Culebra, balançar a rede do goleiro Everson e ampliar.