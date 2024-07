"Nunca imaginei viver algo assim", diz o artilheiro Willian Oliveira

Willian Oliveira comemora gol sobre o Atlético-MG - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Vitória venceu o Atlético-MG na noite desta quinta-feira, 20, com a ajuda de Willian Oliveira, artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Everaldo, com cinco gols. O volante marcou duas vezes contra o Galo, no Barradão, e se emocionou. Matheusinho e Eryc Castillo marcaram os outros gols rubro-negros, enquanto Scarpa e Palacios diminuíram para os mineiros.

Em entrevista após a partida, Willian Oliveira fez questão de agradecer a Deus pelo momento que está vivendo e valorizou o resultado positivo sobre o Atlético-MG.

“Tinha gente muito mais capacitada do que eu, melhor do que eu, e Jesus me escolheu. Estou aqui hoje vestindo a camisa do Vitória, jogando a Série A, então toda a honra e toda a glória é dada a ele. De verdade, nunca imaginei viver um momento desse, ser artilheiro da Série A, isso é muito especial. E nosso time hoje, vivendo o momento que está vivendo, ganhando de uma equipe tão grande como o Atlético, um jogo gigantesco, uma equipe muito qualificada, um time milionário”, disse o volante ao Sportv.

No domingo, 23, véspera de São João, o Vitória vai até o interior de São Paulo encarar o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada. A partida está marcada para as 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.